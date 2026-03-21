カンテレ・フジテレビ系で生放送されたピン芸日本一決定戦『R-1グランプリ2026』で24代目王者に輝いた今井らいぱちが21日、東京・台場のフジテレビで優勝者会見に臨み、喜びを語った。『R-1グランプリ2026』で優勝した今井らいぱち優勝直後の率直な心境を問われると、「本当に良かった」と安堵の表情を見せつつ、「家族や周りの芸人、いろんな人が支えてくれた。まずは一番に感謝したい」と周囲への思いを口にした。すでに多くの祝