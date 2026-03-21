Toi Toi Toiの星野ティナが、活動再開を発表した。 （関連：【画像】星野ティナ、活動復帰でメンバーとツーショ） 本情報は、本日3月21日に行われた主催ライブ『～Choose Love～』にて発表されたもの。同公演では星野がサプライズで登場し、会場に集まったファンからは喜びの声が上がった。 星野のライブ活動は、5月16日に東京 Spotify O-WESTにて行われる1周年記念公演『Toi Toi Toi 1st ANNIVE