（台中中央社）頼清徳（らいせいとく）総統は21日、昨年までに運転を終了した北部・新北市の台湾電力（台電）第2原発と南部・屏東県の同第3原発について、再稼働の条件を備えているとする経済部（経済省）の評価結果が台電側に伝えられたとし、すでに台電が再稼働に向けた準備に着手していると明らかにした。今月末にも台電の再稼働計画が審議のために核能安全委員会（核安委、原子力安全委員会）に提出される見込みだとした。台湾