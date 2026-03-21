3月20日（金）深夜放送のスポーツバラエティ『オフレコスポーツ』に、元プロゴルファーの古閑美保が登場。現役時代の華やかな生活ぶりを語った。【映像】「一晩で300万使った」元賞金女王・古閑美保、現役時代の豪遊ぶりに驚愕！店中の勘定を支払ったことも現役時代は、火曜から木曜が移動や練習、金曜から日曜が大会というハードなスケジュールをこなしていたという古閑。その反動からか、「日曜日の夜にしっかり飲むことが多かっ