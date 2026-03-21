●自分が入社したら…「こてんぱんにされそう(笑)」 俳優の富田望生が、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)のナレーション収録に臨んだ。担当したのは、22日・29日の2週にわたり放送される「今どきじゃない会社で夢みる僕と私の新入社員物語」。東京・池袋のベンチャー企業「グローバルパートナーズ」に飛び込んだ新入社員たちの1年を追った作品だ。絶叫朝礼や上司からの