来シーズンから秋田県に本拠地を移すバレーボールSVリーグのアランマーレ山形は、21日から山形県酒田市でホーム最後の2連戦に臨んでいます。1戦目の21日は石川県のチームにセットカウント3対0のストレート負けを喫しました。アランマーレ山形は試合会場の収容人数不足などにより、来シーズンから酒田市から秋田県へ本拠地を移転します。酒田市で21日から行われる2連