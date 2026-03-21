オーストラリアで開催中の女子アジアカップで、現地３月21日に決勝戦が行なわれる。日本とホスト国の豪州が対戦する。この一戦を、準決勝で日本に敗れた韓国のメディアも速報するようだ。ポータルサイト『NAVER』では、早くも現地ファンの声が寄せられている。 「日本の勝利の可能性を予想すると、日本２−１オーストラリア」「日本の勝利」「日本が優勝しそうだ。羨ましい。アジア最強の日本サッカー」「日本がんばれー