「一夜限りのゲストとの深夜食」をテーマに、ゲストとの極上トークを楽しむ番組『ももクロちゃんと！』。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！3月21日（土）の放送では、三谷紬アナウンサーから、次回で番組が最終回を迎えることが告げられる。最後のゲストとして紹介されたのは、なんとももクロの4人。「最後は視聴者の人生の糧になるような、ももクロちゃんたちの極上トークをしてもらいたい」と告げられ、トークにより深み