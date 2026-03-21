ももクロ、価値観の違いから“誕プレ論争”が勃発!?　 アイドル歴22年のNegiccoと本音トーク

「一夜限りのゲストとの深夜食」をテーマに、ゲストとの極上トークを楽しむ番組『ももクロちゃんと！』。

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3月21日（土）の放送では、三谷紬アナウンサーから、次回で番組が最終回を迎えることが告げられる。

最後のゲストとして紹介されたのは、なんとももクロの4人。「最後は視聴者の人生の糧になるような、ももクロちゃんたちの極上トークをしてもらいたい」と告げられ、トークにより深みを増す “薬味”ゲストとして、新潟を拠点に活動するアイドル歴22年のNegicco、Nao☆とMeguが登場する。

ももクロとNegiccoの出会いは、今から約10年前。「当時、異彩を放っていた」（玉井）、「新潟にヤバいやつらがいるらしいと聞いていた」（佐々木彩夏）と、初対面の印象を振り返るももクロの面々。アイドル界の先頭を走り続けてくれているNegiccoに感謝を告げる。一方、自身を“モノノフ（ももクロのファン）”と称するMeguは、ライブに足を運んでグッズを購入していることを明かす。

今回最初のメニューは「ももクロ産ホンネ100％ねぎダレハンバーグ」。今後のグループ活動に向け、お互いが本音でぶつかるトークが展開された。「アイドルグループを長く続けるのには重要なのはどっち？」という究極の2択からスタートし、思わぬ回答に考え方の違いが明らかになる一幕も。

「メンバーへの誕生日プレゼントは欲しいものを聞く？ 聞かない？」という質問では、Nao☆とMeguが、これまでのほっこりエピソードを披露する。しかし、その話を聞いたももクロは、互いへの不満を吐露し、思わぬ論争が勃発!?

高城れにからのプレゼントについてクレームを言うメンバー。玉井が「れにちゃんはプレゼント“あげるあげる詐欺”で…」と言い始めると、百田夏菜子は「靴下もらってないよ！」と10年前の記憶を呼び覚まし、高城を問い詰める。

さらに、誕生日プレゼント交換以外にも、ももクロには困ってしまうメンバー間のイベントがあるという。Negiccoも共感する、その困ったイベントとは？