現地３月20日に開催されたプレミアリーグの第31節で、３位のマンチェスター・ユナイテッドが、10位のボーンマスと敵地で対戦。２−２のドローに終わった。ユナイテッドにとって、まさに痛恨だったのが２−１とリードして迎えた78分のPK献上だ。相手FWエバニウソンに裏を取られかけたイングランド代表DFのハリー・マグワイアが思わず両手で止めにいってしまい、問答無用のファウル判定。しかも、一発レッドで退場となってしま