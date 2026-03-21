[3.21 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第7節](長野U)※14:00開始主審:山岡良介<出場メンバー>[AC長野パルセイロ]先発GK 1 田尻健DF 4 行徳瑛DF 7 大野佑哉DF 13 附木雄也DF 25 田中康介MF 5 長谷川雄志MF 8 近藤貴司MF 30 野嶋圭人MF 77 森田大智FW 9 大崎舜FW 28 藤川虎太朗控えGK 31 牧野虎太郎DF 3 冨田康平MF 6 長谷川隼MF 10 山中麗央MF 15 樋口叶MF 17 忽那喬司MF 33 安藤一哉FW 11 進昂平FW 18 吉澤柊監督藤本主税[いわ