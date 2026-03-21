[3.21 J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥° EAST-BÂè7Àá](Ä¹ÌîU)

¢¨14:00³«»Ï

¼ç¿³:»³²¬ÎÉ²ð

<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>

[ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í]

ÀèÈ¯

GK 1 ÅÄ¿¬·ò

DF 4 ¹ÔÆÁ±Í

DF 7 ÂçÌîÍ¤ºÈ

DF 13 ÉíÌÚÍºÌé

DF 25 ÅÄÃæ¹¯²ð

MF 5 Ä¹Ã«ÀîÍº»Ö

MF 8 ¶áÆ£µ®»Ê

MF 30 ÌîÅè·½¿Í

MF 77 ¿¹ÅÄÂçÃÒ

FW 9 Âçºê½Ø

FW 28 Æ£Àî¸×ÂÀÏ¯

¹µ¤¨

GK 31 ËÒÌî¸×ÂÀÏº

DF 3 ÉÚÅÄ¹¯Ê¿

MF 6 Ä¹Ã«ÀîÈ»

MF 10 »³ÃæÎï±û

MF 15 Èõ¸ý³ð

MF 17 ¹úÆá¶¬»Ê

MF 33 °ÂÆ£°ìºÈ

FW 11 ¿Ê¹·Ê¿

FW 18 µÈß·É¢

´ÆÆÄ

Æ£ËÜ¼çÀÇ

[¤¤¤ï¤­FC]

ÀèÈ¯

GK 23 º´¡¹ÌÚ²í»Î

DF 2 º£ÌîÂ©¿á

DF 4 Æ²É¡µ¯Úö

DF 15 ÃæÌîÍÛÅÍ

DF 22 ¹â¶¶Í¦ÍøÌé

MF 8 ¼ÆÅÄÁÔ²ð

MF 10 À¾Ã«Î¼

MF 14 »³¸ýÂçµ±

MF 27 »³ÃæÆ×´õ

MF 29 ÅÄÃæ´´Âç

FW 11 ²ÃÆ£ÂçÚð

¹µ¤¨

GK 1 ²ÃÆ£Í­µ±

DF 5 úÉÅÄÂçÀ¿

DF 35 ¿¼¹ÁÁÔ°ìÏº

MF 7 ÃæÅç½Ø

MF 16 ¹ÓÌÚ¿ÎæÆ

MF 30 ÌÚ¿áæÆÂÀ

FW 26 ºä¸µ°ì½íÍþ

´ÆÆÄ

ÅÄÂ¼Íº»°