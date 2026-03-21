◇競泳日本選手権第3日（2026年3月21日東京アクアティクスセンター）女子50メートルバタフライは予選が行われ、池江璃花子（横浜ゴム）は25秒71の全体1位で、午後の決勝進出を決めた。2日前の100メートルバタフライは優勝も、派遣標準記録を切れずに悔しがった池江。この日は予選から同記録まで0秒09とまずまずのレースを見せ、「疲労がなかなか抜けなかったが、浮き上がり後は非常に良かった」と納得の表情を見せた。28