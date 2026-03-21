All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年1月6日に回答のあった、福岡県在住43歳女性の預金に関する考え方を見ていきます。投稿者プロフィール年齢性別：43歳女性同居家族構成：本人、夫（45歳）、長女（8歳）、次女（5歳）居住地：福岡県住居形態：賃貸雇用形態：正社員世帯年収：本人800万円、配偶者1200万円現預金：1900万円リスク資産：600万円「1300万円を定期預金に。投資に回した方がいいかな