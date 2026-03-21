整理整頓された“冷蔵庫の収納方法”がインスタグラムに投稿され、動画再生53万回超えの反響を呼んでいる（19日午後3時時点）。【写真一覧】「す、すごい、、」ニトリ＆ダイソーアイテムを活用した冷蔵庫の“収納方法”投稿したのは、mochiさん（@mochi.home06）。「SNS真似して良かった冷蔵庫収納」と、こまごまとした食料品を、プラスチックケースを使って種類ごとに収納した様子を披露した。■ニトリの「冷蔵庫トレー」で“