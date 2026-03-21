【ニトリ・ダイソー】冷蔵庫のデッドスペースをなくす「収納まとめ動画」に反響「まじすごい」
整理整頓された“冷蔵庫の収納方法”がインスタグラムに投稿され、動画再生53万回超えの反響を呼んでいる（19日午後3時時点）。
【写真一覧】「す、すごい、、」ニトリ＆ダイソーアイテムを活用した冷蔵庫の“収納方法”
投稿したのは、mochiさん（@mochi.home06）。「SNS真似して良かった冷蔵庫収納」と、こまごまとした食料品を、プラスチックケースを使って種類ごとに収納した様子を披露した。
■ニトリの「冷蔵庫トレー」で“出し入れ”をスムーズに
「冷蔵庫トレー（深型）」：納豆や小分けの豆腐など、バラけやすい食品を「ポイポイ入れる」収納に最適。
「冷蔵庫トレー（浅型）」：高さが低いため出し入れしやすいため、4個セットのヨーグルトなど、頻繁に使うものをまとめて収納するのにおすすめ。
■ハンドル付きなら「奥の物」も取り出しやすく
ニトリの「冷蔵庫トレー（ハンドル付き）」は、ビールやジャム、袋入りの粉もの収納に便利。取っ手を引くだけで、冷蔵庫の奥に眠りがちな細々とした食料品を一気に引き出せる。
■ラックを併用して「デッドスペース」をゼロに
「Tower冷蔵庫中収納ラック」：高さ、幅を調節できるため、棚の上の「空きスペース」を有効活用できる。
ニトリの「冷蔵庫ラック（浅型と深型）」：組み合わせを変えられるため、これらを組み合わせれば、卵などの食品を重ねることなく、無駄な空間を作らずに収納可能。
■100均アイテムで「ドアポケット」の迷子を防止
ダイソー「回転式ペン立て」：倒れやすいチューブ類を立てて収納し、取り出しやすさをアップ。
ダイソーのケース：チーズなどの小さな食品をひとまとめに収納。
さらに、収納のコツとして「バターは立てて置く」といった発想の転換で、スリムなドアポケットの収納力を最大化。この投稿にユーザーからは「す、すごい、、」「回転式ペン立てすごく便利ですね」「いやまじすごい」などの反応があった。
【写真一覧】「す、すごい、、」ニトリ＆ダイソーアイテムを活用した冷蔵庫の“収納方法”
投稿したのは、mochiさん（@mochi.home06）。「SNS真似して良かった冷蔵庫収納」と、こまごまとした食料品を、プラスチックケースを使って種類ごとに収納した様子を披露した。
■ニトリの「冷蔵庫トレー」で“出し入れ”をスムーズに
「冷蔵庫トレー（深型）」：納豆や小分けの豆腐など、バラけやすい食品を「ポイポイ入れる」収納に最適。
「冷蔵庫トレー（浅型）」：高さが低いため出し入れしやすいため、4個セットのヨーグルトなど、頻繁に使うものをまとめて収納するのにおすすめ。
ニトリの「冷蔵庫トレー（ハンドル付き）」は、ビールやジャム、袋入りの粉もの収納に便利。取っ手を引くだけで、冷蔵庫の奥に眠りがちな細々とした食料品を一気に引き出せる。
■ラックを併用して「デッドスペース」をゼロに
「Tower冷蔵庫中収納ラック」：高さ、幅を調節できるため、棚の上の「空きスペース」を有効活用できる。
ニトリの「冷蔵庫ラック（浅型と深型）」：組み合わせを変えられるため、これらを組み合わせれば、卵などの食品を重ねることなく、無駄な空間を作らずに収納可能。
■100均アイテムで「ドアポケット」の迷子を防止
ダイソー「回転式ペン立て」：倒れやすいチューブ類を立てて収納し、取り出しやすさをアップ。
ダイソーのケース：チーズなどの小さな食品をひとまとめに収納。
さらに、収納のコツとして「バターは立てて置く」といった発想の転換で、スリムなドアポケットの収納力を最大化。この投稿にユーザーからは「す、すごい、、」「回転式ペン立てすごく便利ですね」「いやまじすごい」などの反応があった。