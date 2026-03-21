BTSの最新スタジオアルバム『ARIRANG』が、ついに届けられた。この超大作で、世界最大のバンドはグループのアイデンティティと韓国人としてのルーツを強調しつつ、楽曲を大胆で新しい領域へと押し進めている。米Rolling Stone誌のレビューをお届けする。これほど大きなカムバックは他にないだろう。BTSが約6年ぶりとなるニューアルバム『ARIRANG』を携え、ついに帰ってきた。メンバー7人全員が韓国での兵役義務を履行するためにグ