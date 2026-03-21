由利本荘市の20代の男性がAIが暗号資産のトレードを自動選別して利益が出ると促され、150万円相当の暗号資産をだまし取られました。由利本荘警察署の調べによりますと、由利本荘市の20代の男性は今年1月、副業に関するサイトを見つけ、ラインの友達登録をしました。男性は「上田」を名乗る相手からの指示で投資アプリをダウンロード。そのアプリは暗号資産のトレードをAIが自動選別して利益が出るよう運用するな