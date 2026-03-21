生成AIは、この数年で急速に進化した。文章作成や情報収集、アイデア出しなど、仕事の中で日常的に使っている人も多いだろう。これまでの生成AIは、人間の質問に答えたり、指示に従って文章や画像を作ったりする「賢いチャットボット」として広がってきた。いわば、検索エンジンの延長線上にあるツールだった。しかし今、AIは次の段階に入りつつある。「レポートを作って、PDFにして、メールで送っておいて」そんな一言を投げるだ