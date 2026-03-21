19日、地上波に“あの顔”がひっそりと映っていた。その日、夜7時よりテレビ朝日系で『劇場版ドクターX FINAL』が地上波初放送された。同作は米倉涼子（50）主演のシリーズ完結作で、観客動員245万人、興行収入32.8億円を記録した大ヒット作だ。米倉は今年1月20日、麻薬取締法違反などの疑いで書類送検されていたとフジテレビによって報じられ、その後、東京地検は不起訴処分とすると発表。そんな彼女の“地上波復帰”が話題になっ