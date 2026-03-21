俳優のファーストサマーウイカ（35）が21日までに自身のインスタグラムを更新。人気インフルエンサーらとの交流を公開した。「絵がお強すぎて大好き」と書き出したウイカ。イベントに参加した際のオフショットをアップした。写真にはインフルエンサーのGYUTAE、モデルのギャビー、王林の姿が。ファンからは「おつよいなあぁぁあ」「大好き」「ウイカと王林のコンビ好き」「ズッチとウイちゃんのツーショットは激アツ」「い