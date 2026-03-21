取引先との会食に参加したのに勤務時間として扱われず、「これはサービス残業ではないか」と感じる人は少なくありません。しかも、知人の会社では同じような会食が勤務時間扱いだと聞くと、自分の会社の対応に疑問を持つのは自然なことです。 もっとも、会食が労働時間に当たるかどうかは、会社ごとの運用だけで決まるものではありません。大切なのは、会食が本当に業務の一部だったのか、会社の指示や参加義務があった