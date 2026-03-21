「ストレスで一気にハゲる」――22歳から69歳までのマイナビニュース会員410名に聞いたところ、実に8割以上の方がこの説を信じていることがわかりました。回答者の声を見ると、「ストレスで後頭部に500円玉ほどの脱毛ができた」という実体験を持つ方がいる一方、「ストレスだらけの仕事をしているが薄毛にはなっていない」と噂を否定する声もありました。では実際のところ、この噂に科学的な根拠はあるのでしょうか。AGA治療を専門