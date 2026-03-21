中日打線がオープン戦で12球団トップの69得点今年の中日打線は手強そうだ。ここまでオープン戦16試合を戦い、8勝6敗2分。20日にバンテリンドームで行われたロッテとのオープン戦にも4点を奪い勝利した。目を引くのが野手陣の活躍。12球団屈指のチーム打撃成績に、中日ファンは「今年はどう暴れるか楽しみすぎる」と期待を寄せている。オープン戦ではあるが。12球団上位のチーム打撃成績が並ぶ。20日を終えて14本塁打と69得点は