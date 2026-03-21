神奈川県在住の30代女性・Wさんがお礼を伝えたいのは、2023年の5月に駅ビルのトイレで助けてくれた女性だ。もう2度と会えないあの人に、届けたいこの気持ちWさんの娘が個室に駆け込もうとしていたところ、横入りされてしまい......。＜Wさんからのおたより＞2023年5月。娘が3年お世話になった保育園を退園し、幼稚園に通うようになったばかりのことのことです。普段はバス登園ですが、週に2日だけ幼稚園のあとに習い事をしてお迎え