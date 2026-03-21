神奈川県在住の30代女性・Wさんがお礼を伝えたいのは、2023年の5月に駅ビルのトイレで助けてくれた女性だ。

もう2度と会えないあの人に、届けたいこの気持ち

Wさんの娘が個室に駆け込もうとしていたところ、横入りされてしまい......。

＜Wさんからのおたより＞

2023年5月。娘が3年お世話になった保育園を退園し、幼稚園に通うようになったばかりのことのことです。

普段はバス登園ですが、週に2日だけ幼稚園のあとに習い事をしてお迎えにいき電車で帰る日がありました。

幼稚園を出てその日あったことなどを話しながら、3歳の娘の歩くスピードに合わせ、見慣れない道を寄り道しながら帰っていました。

たった一つだけ空いていた個室に...

娘は幼稚園に入園する少し前にオムツとトイレトレーニングを卒業し、トイレ生活になっていました。

幼稚園を出る前や、その後のトイレポイントで何度か声かけをして、「大丈夫大丈夫」と言っていたのですが、駅について駅ビルに入ったとき、急に「トイレに行きたい！」と言い出しました。

言われたこちらも焦りながら、一目散にトイレに向かい「よかった間に合った！」と思った瞬間、おばさまがすっと割り込む形で1つだけ空いていた個室に入ってしまいました。

気持ちはもう、トイレに向かっていた娘。間に合った安心感からか、閉まった個室の前で初めてお漏らし。そしてそんな自分が悔しいのか、大きな声で泣き出しました。

私もその日着替えなども持っておらず、床をふかなくては、本人を着替えさせなくてはと焦ってしまいました。

すると、違う個室から出てきた女性が、「これ使ってね。捨ててしまっていいから」とTシャツを渡して去って行かれました。

ジムか何かの行き帰りだったのでしょうか。あの時渡していただいたシャツのおかげで、私も子供も本当に助かりました。

横浜市内、東急田園都市線の駅ビルのトイレで夕方、深緑色のシャツをさっと渡してくださった方、本当にありがとうございました。

私も困っている人がいたらさっと助けられるようになりたいと思いました。



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