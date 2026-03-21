◇女子ゴルフツアーVポイント×SMBCレディース第1日（2026年3月20日千葉県・紫CCすみれC＝6731ヤード、パー72）ツアー2勝の金田が3位につけた。8番で2メートルの好機をものにするなど3バーディーを奪った。華やかなルックスながらゴルフに関してはストイック。これまで「遠征では遊びに行かない」と決めていた。だが今季は解禁、2日前にディズニーシーで気分転換した効果もあり好発進した。2勝目から3年以上が経過した。