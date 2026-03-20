公的年金の制度は複雑で、ご自身の状況に当てはめると「結局どうなるの？」と迷ってしまう方も少なくありません。例えば、どのような状態で障害年金を受給できるのか、その具体的な判断は特に分かりにくいものです。今回は、障害者手帳をもっている人の障害年金について、All About編集部が設定したケーススタディーに専門家が分かりやすくお答えします。Q：障害者手帳をもっていても、障害年金を受け取れるとは限らない？自治体か