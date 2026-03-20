「生まれたての惑星はふわふわ」であるという説があります。これは、惑星がどのように誕生・進化するかの理論モデルを基にして長年予測されていました。しかし、誕生から間もない惑星の発見数が少ない上に、詳細な観測が難しいことから、中々証明できない予測でした。【▲ 図1: おうし座V1298星の周りを公転する4つの惑星の想像図。恒星活動で大気が流出していると考えられていますが、特に内側の2つについては、標準的な惑星より