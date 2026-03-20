女優の小池里奈が18日、自身のインスタグラムで花粉症に苦しんでいることを明かした。 【写真】花粉症の話が頭に入ってこないはだけた上着からのぞく魅惑の白 小池は「無限に鼻水出てきて 自分の体にびっくりしてる 笑」と記し、「花粉すごすぎませんか？」と問いかけた。「換気好きとしては 花粉入ってきたとしても 窓も開けたいし うまく共存したい…」と複雑な胸の内を明かす。 「(空気清浄機がんばってー！笑