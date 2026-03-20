＜大相撲三月場所＞◇十三日目◇20日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】カメラが捉えた“宇良ファン”の外国人女性大相撲三月場所の十三日目、序二段の取組中に中継カメラが客席に座る存在感たっぷりの外国人女性ファンを捉えた。鮮やかなピンク色の髪に、黒いTシャツ。その胸元には、地元・大阪出身の人気力士である前頭・宇良（木瀬）の姿が大きくプリントされていた。一目で「ガチ勢」とわかるその姿に「宇良が国境を越えた