ISS（国際宇宙ステーション）では日本時間2026年3月18日から19日にかけて、2026年最初の船外活動が約7時間かけて実施されました。担当したのは、NASA（アメリカ航空宇宙局）のJessica Meir宇宙飛行士とChris Williams宇宙飛行士の2名です。新型太陽電池を増設するための準備作業を実施Meir宇宙飛行士はNASAの有人宇宙飛行ミッション「Crew-12」で2026年2月から、Williams宇宙飛行士はRoscosmo（ロスコスモス）の宇宙船「Soyuz（ソ