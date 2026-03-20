2026年３月３０日（月）よる１１時６分放送スタート 「幸せな結婚生活は、“針１本”で壊れた―。」 多様な生き方のリアルな苦しみと希望を描き出す社会派ヒューマンドラマ！ ドラマプレミア23 愛とエゴが渦巻く物語をスリリングに彩るOP＆ED楽曲が解禁！ OP テーマはSUMINの「壊れた食卓」 ED テーマは伊東歌詞太郎の「⾬上がりに」に決定！ さらに、ドラマ本編で