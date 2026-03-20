3月30日（月）夜11時06分放送スタート！地上波連ドラ初主演・宮澤エマ！共演者に浅香航大・北山宏光！ドラマプレミア23「産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ」愛とエゴが渦巻く物語をスリリングに彩るOP＆ED楽曲が解禁！さらに、ドラマ本編では語られなかった“前日譚”エピソード０がTVerにて配信決定！
愛とエゴが渦巻く物語をスリリングに彩るOP＆ED楽曲が解禁！
OP テーマはSUMINの「壊れた食卓」
ED テーマは伊東歌詞太郎の「⾬上がりに」に決定！
さらに、ドラマ本編では語られなかった“前日譚”
エピソード０がTVerにて配信決定！
テレ東では、3月30日（月）から、ドラマプレミア23「産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ」（毎週月曜よる11時6分～）を放送します。
原作は、北実知あつきが描く、「夫の行動が怖すぎる」、「共感して泣いた」と女性層から圧倒的な支持を集めた話題の電子マンガ『DINKsのトツキトオカ「産まない女」はダメですか？』。共働きで子供を意識的に作らない・持たない夫婦【DINKs】が予期せぬ妊娠をきっかけに崩れていく姿を描いた衝撃作を連続ドラマ化します！
毒親に育てられた過去を持ち、夫婦で「子供を持たない」【DINKs】という選択をしている金沢アサ役に地上波連ドラ初主演の宮澤エマ。自身の「父親になりたい」というエゴから避妊具に細工をする、底知れぬ狂気が潜む夫・金沢哲也役に浅香航大。そして傷ついたアサの良き理解者となり、一番近くで彼女を支え続ける存在となる緒方誠士役に北山宏光が出演します。さらに先日、西田尚美、藤真利子、秋元真夏、増子敦貴(GENIC)、前原瑞樹、渡邉美穂、皆本麻帆、吉田ウーロン太ら、“産む／産まない”という選択を揺さぶり、物語を大きく動かしていく豪華キャスト陣8名の出演も解禁され、いよいよ放送への期待が高まる本作。
この度、本作を彩るオープニングテーマとエンディングテーマを解禁いたします！
多様な選択肢の中で、一歩ずつ自分の正解を見つけ出す。
崩れゆく日常と、前を向く覚悟。相反する熱量を持つOP＆ED楽曲が解禁！
オープニングテーマを飾るのは、BTSやRed VelvetといったK-POP勢に楽曲提供を行うなどシンガーソングライター兼プロデューサーとしても幅広く活躍する注目の韓国R&Bシンガー・SUMINの「壊れた食卓」に決定。
エッジの効いたビートと中毒性のあるキャッチーなメロディ、そして多層的なボーカルワークが融合した、ハイパーポップかつエモーショナルなこの一曲は、本作のテーマである「産む／産まない」という選択と、周囲からの「結婚＝子供」という圧力に対する主人公の苦悩を鮮烈に描き出しています。まさに、本作の世界観を表現するこの楽曲が、物語の幕開けをスリリングに盛り上げます。
エンディングテーマは、希代の歌い手としてネットシーンから頭角を現し、現在はシンガーソングライター、小説家、声優など多方面で異彩を放つマルチクリエーター・伊東歌詞太郎の「雨上がりに」。
注目は、温かく力強いメロディーと純度の高い優しいボーカル。登場人物たちの痛みを肯定するかのような演奏と歌声が、重い問いを投げかける本作の余韻をドラマチックに包み込みます。物語を締めくくる、登場人物の背中をそっと押すような胸を打つ楽曲にも、ぜひご期待下さい。
自分だけの正解を見つけ出し、歩んでいく「覚悟」を彷彿とさせるオープニング。そして、深く傷ついた心に静かに、慈しむように包み込むエンディング。
異なる熱量を持つ2つの楽曲が、絶望の淵で“現代”を生きる人々の苦悩を丁寧にすくい取ります。信頼と裏切り、そして究極の選択を突きつける本作に、奥行きを与え、物語の切実な熱量をより深く、鮮やかに描き出していきます。
OPテーマ／SUMIN「壊れた食卓」
【プロフィール】
BTS, Red Velvet など K-Pop アーティストへの楽曲提供をしながらシンガーソングライター兼プロデューサーとして活躍中の韓国のR＆Bシンガー
【コメント】
"明日また、私は誰として生きているのだろうか”。本来最も穏やかなはずの食卓に冷たい亀裂が走る瞬間、世界は崩れ落ちてしまいます。ドラマ「産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ」のオープニングテーマである『壊れた食卓』は、裏切りを越え、本来の自我を探し求める覚醒を描いた楽曲です。韓国語と日本語を織り交ぜながら、崖っぷちに立たされても「明日は誰として生きるのか」と問い続ける強い意志を表現しています。
【リリース情報】
SUMIN
「壊れた食卓」
2026年4月7日(火) 12時リリース
EDテーマ／伊東歌詞太郎「雨上がりに」
【プロフィール】
人気動画プラットフォームでの投稿を開始後【希代の歌い手】として台頭。力強く凛とした歌声は、動画総再生数 2 億回超、SNS 総フォロワー数 100 万人を突破するなど、若い世代を中心に絶大な支持を集める。
メジャーデビュー後、シンガーソングライターとして才能を開花。路上ライブで培った圧倒的な歌唱力を武器に、アジア圏でも単独ツアーを成功させるなど、生粋のライブ・アーティストとして活躍。初小説が7万部を突破する文筆家の一面も持ち「シンガーソング・ノベルライター」の地位を確立した。現在は楽曲提供や声優などマルチに活動
【コメント】
僕らもアサも、毎日いろいろな天気の空で生きています。
消したいものは消せないし、でも消したくないものもちゃんと消えない。
奇跡のない空を見続けること、それが奇跡になることが最近やっとわかりました。
実写化されて、どんな奇跡のない空の先を見せてくれるのか楽しみです。
北実知あつき先生、ドラマ化おめでとうございます！
宮澤エマさん、初主演おめでとうございます！
【リリース情報】
伊東歌詞太郎
「雨上がりに」(Chouette. / ログイン)
2026年3月31日(火)リリース
さらに、「幸せ」と「絶望」の境界線――語られなかった“前日譚“
「エピソード０」がTVerにて配信決定！
第１話放送終了後、TVerにて「産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ エピソード０」を配信します！ドラマ本編では描ききることができなかった緒方(北山宏光)と千紘(渡邉美穂)の暗い過去と、これから巻き起こる大波乱など知る由もないアサと哲也の幸せな日々を丁寧に描きます。平穏の裏に隠された、恐ろしくも切ないそれぞれの結婚生活を是非、ドラマ本編と合わせてお楽しみください！
【「エピソード０」配信日時】
＃１放送終了後の【3/30 23:55～】よりTVer、ネットもテレ東、Leminoで配信予定となります！
平穏な日常がたったひとつの裏切りで崩れ落ちる。
多様な生き方に波紋を投げかける、ヒューマンドラマの幕開けを告げる予告映像が解禁！
本日解禁されたトレーラーでは、夫婦で「子供を持たない」【DINKs】を選択した主人公・アサと夫・哲也の、幸せで平穏な日常から幕を開けます。しかし、「どうしても子供がほしい」と密かに歪んだ欲望を抱いていた哲也が、アサの信頼を裏切り、避妊具に針で穴を開けるという狂気的な行動に出る様子が映し出されています。
無自覚に投げかけられる「結婚したら子供を産むのが当たり前」という価値観に、心をすり減らすアサや、彼女の苦悩にいち早く気付き心配する同僚・緒方。さらに、アサが子供を産まないと決めた原因の母・愛子、アサと哲也の夫婦に不穏な影を落とす沙也香の登場など、さらなる物語の波乱を予感させる映像となっています。家族の在り方、そして自分を愛することの難しさ――。正解のない令和の今を生きるすべての人に問いかける、衝撃の予告映像をぜひご覧ください！
【URL】
https://youtu.be/bEIsvR3zoIo
◆原作情報
©北実知あつき/ぶんか社
≪イントロダクション≫
結婚3年目、金沢アサ（宮澤エマ）と夫・哲也（浅香航大）は共働きで意識的に子供を持たない【DINKs】として、穏やかで自由な日々を送っていた。毒親に支配された壮絶な過去から「子供は絶対に持たない」と心に誓っていたアサ。周囲からの「子供はまだ？」、「作らないなんて変」という無遠慮な言葉に傷つくこともあったが、哲也の「二人で生きていこう」という言葉が、彼女の心の支えだった。しかし、その信頼は残酷な形で裏切られる。密かに「父親になりたい」と願っていた哲也は、アサの意思を無視し、避妊具に穴を開け、避妊に失敗したように見せかける。何も知らないアサは、体調不良を感じて訪れた産婦人科で、衝撃の妊娠の事実を告げられる。さらに運命の悪戯か、そのクリニックには哲也の高校時代の後輩・宇都宮沙也香（秋元真夏）が勤務していた――。望まぬ妊娠と、夫の過去を知る女。幾重にも重なる運命の歯車が、アサの人生を狂わせていく。
≪番組概要≫
【タイトル】
ドラマプレミア23「産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ」
【放送日時】
2026年３月３０日（月）スタート 毎週月曜 よる11時6分～11時55分 放送
【放送局】
テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送
【配信】
各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」「Lemino」にて第一話から最新話まで
見放題配信
▶U-NEXT︓https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr
▶Lemino︓https://lemino.docomo.ne.jp/
広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！
★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★
▶TVer︓https://tver.jp/episodes/ep65dv4xff
▶テレ東 HP(ネットもテレ東)︓https://video.tv-tokyo.co.jp/umanaionna/
▶Lemino︓https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7
【原作】
北実知あつき「DINKsのトツキトオカ 「産まない女」はダメですか？」（ぶんか社刊）
【主演】
宮澤エマ
【出演】
浅香航大 秋元真夏 増子敦貴(GENIC) 前原瑞樹 渡邉美穂 皆本麻帆 吉田ウーロン太
／ 藤真利子 西田尚美 北山宏光
【脚本】
北川亜矢子
【監督】
河原瑶
太田勇(テレビ東京) 松丸博孝
【音楽】
【オープニングテーマ】
【エンディングテーマ】
中村巴奈重
SUMIN「壊れた食卓」
伊東歌詞太郎「雨上がりに」（Chouette. ／ログイン）
【チーフプロデューサー】
北川俊樹（テレビ東京）
【プロデューサー】
太田勇（テレビ東京）難波裕介（PROTX）長谷川晴彦
【制作】
テレビ東京 PROTX
【製作著作】
「産まない女はダメですか？」製作委員会
【公式HP】
https://www.tv-tokyo.co.jp/umanaionna/
【公式X（Twitter）】
＠premiere23_tx https://x.com/premiere23_tx
【公式Instagram】
＠premiere23_tx https://www.instagram.com/premiere23_tx
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