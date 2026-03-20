3月30日（月）夜11時06分放送スタート！地上波連ドラ初主演・宮澤エマ！共演者に浅香航大・北山宏光！ドラマプレミア23「産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ」愛とエゴが渦巻く物語をスリリングに彩るOP＆ED楽曲が解禁！さらに、ドラマ本編では語られなかった“前日譚”エピソード０がTVerにて配信決定！

2026年３月３０日（月）よる１１時６分放送スタート

「幸せな結婚生活は、“針１本”で壊れた―。」

多様な生き方のリアルな苦しみと希望を描き出す社会派ヒューマンドラマ！

愛とエゴが渦巻く物語をスリリングに彩るOP＆ED楽曲が解禁！

OP テーマはSUMINの「壊れた食卓」

ED テーマは伊東歌詞太郎の「⾬上がりに」に決定！

さらに、ドラマ本編では語られなかった“前日譚”

エピソード０がTVerにて配信決定！

地上波放送後、TVerにて見逃し配信、U-NEXT・Leminoにて見放題配信！

テレ東では、3月30日（月）から、ドラマプレミア23「産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ」（毎週月曜よる11時6分～）を放送します。

原作は、北実知あつきが描く、「夫の行動が怖すぎる」、「共感して泣いた」と女性層から圧倒的な支持を集めた話題の電子マンガ『DINKsのトツキトオカ「産まない女」はダメですか？』。共働きで子供を意識的に作らない・持たない夫婦【DINKs】が予期せぬ妊娠をきっかけに崩れていく姿を描いた衝撃作を連続ドラマ化します！

毒親に育てられた過去を持ち、夫婦で「子供を持たない」【DINKs】という選択をしている金沢アサ役に地上波連ドラ初主演の宮澤エマ。自身の「父親になりたい」というエゴから避妊具に細工をする、底知れぬ狂気が潜む夫・金沢哲也役に浅香航大。そして傷ついたアサの良き理解者となり、一番近くで彼女を支え続ける存在となる緒方誠士役に北山宏光が出演します。さらに先日、西田尚美、藤真利子、秋元真夏、増子敦貴(GENIC)、前原瑞樹、渡邉美穂、皆本麻帆、吉田ウーロン太ら、“産む／産まない”という選択を揺さぶり、物語を大きく動かしていく豪華キャスト陣8名の出演も解禁され、いよいよ放送への期待が高まる本作。

この度、本作を彩るオープニングテーマとエンディングテーマを解禁いたします！

多様な選択肢の中で、一歩ずつ自分の正解を見つけ出す。

崩れゆく日常と、前を向く覚悟。相反する熱量を持つOP＆ED楽曲が解禁！

オープニングテーマを飾るのは、BTSやRed VelvetといったK-POP勢に楽曲提供を行うなどシンガーソングライター兼プロデューサーとしても幅広く活躍する注目の韓国R&Bシンガー・SUMINの「壊れた食卓」に決定。

エッジの効いたビートと中毒性のあるキャッチーなメロディ、そして多層的なボーカルワークが融合した、ハイパーポップかつエモーショナルなこの一曲は、本作のテーマである「産む／産まない」という選択と、周囲からの「結婚＝子供」という圧力に対する主人公の苦悩を鮮烈に描き出しています。まさに、本作の世界観を表現するこの楽曲が、物語の幕開けをスリリングに盛り上げます。

エンディングテーマは、希代の歌い手としてネットシーンから頭角を現し、現在はシンガーソングライター、小説家、声優など多方面で異彩を放つマルチクリエーター・伊東歌詞太郎の「雨上がりに」。

注目は、温かく力強いメロディーと純度の高い優しいボーカル。登場人物たちの痛みを肯定するかのような演奏と歌声が、重い問いを投げかける本作の余韻をドラマチックに包み込みます。物語を締めくくる、登場人物の背中をそっと押すような胸を打つ楽曲にも、ぜひご期待下さい。

自分だけの正解を見つけ出し、歩んでいく「覚悟」を彷彿とさせるオープニング。そして、深く傷ついた心に静かに、慈しむように包み込むエンディング。

異なる熱量を持つ2つの楽曲が、絶望の淵で“現代”を生きる人々の苦悩を丁寧にすくい取ります。信頼と裏切り、そして究極の選択を突きつける本作に、奥行きを与え、物語の切実な熱量をより深く、鮮やかに描き出していきます。

OPテーマ／SUMIN「壊れた食卓」

【プロフィール】

BTS, Red Velvet など K-Pop アーティストへの楽曲提供をしながらシンガーソングライター兼プロデューサーとして活躍中の韓国のR＆Bシンガー

【コメント】

"明日また、私は誰として生きているのだろうか”。本来最も穏やかなはずの食卓に冷たい亀裂が走る瞬間、世界は崩れ落ちてしまいます。ドラマ「産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ」のオープニングテーマである『壊れた食卓』は、裏切りを越え、本来の自我を探し求める覚醒を描いた楽曲です。韓国語と日本語を織り交ぜながら、崖っぷちに立たされても「明日は誰として生きるのか」と問い続ける強い意志を表現しています。

【リリース情報】

SUMIN

「壊れた食卓」

2026年4月7日(火) 12時リリース

EDテーマ／伊東歌詞太郎「雨上がりに」