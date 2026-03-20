俳優の高橋一生（45）が主演を務める、テレビ朝日系のドラマ「リボーン〜最後のヒーロー〜」が4月14日にスタートする。【もっと読む】高橋一生＆飯豊まりえ「年の差婚」で希望を持つオジサンがSNSに続出 いさめる投稿も噴出同ドラマは、新興IT企業の創業社長・根尾光誠が何者かに階段で突き落とされ死亡したはずが、病院で目覚めると14年前に遡り、借金まみれの下町商店街のクリーニング店の跡取り息子・野本英人に転生してい