（台北中央社）台湾では来月から8月にかけて、防空演習と災害救助演習を統合させた「都市強靭（きょうじん）性演習」（全民防衛動員演習）を11県市で実施する。総統諮問機関、国家安全会議の林飛帆（りんひはん）副秘書長が19日、明らかにした。定例軍事演習「漢光演習」との連携を高め、各都市2日間の日程で行う。南部・嘉義県と屏東県では、無人機での物資輸送に関する演習を初実施する。総統府の全社会防衛強靭性委員会第7回委