第98回選抜高校野球大会日本高野連は21日に行われる第98回選抜高校野球大会（甲子園）第3日は当日券を発売する予定であると20日、公式Xで発表した。第2日のこの日は前日に前売券が完売し、当日券の発売がなかっただけに、高校野球ファンにとっては朗報となった。第3日が行われる21日は3連休の中日。第1試合に地元・東洋大姫路（兵庫）が登場する。しかも相手は2003年準々決勝で伝説の延長15回引き分け再試合を戦った花咲徳栄（