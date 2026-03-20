動物と暮らす中で得られる学びは、想像以上に多い。ミントさん（@mintbellmama）はソマリという猫種に一目惚れしたことから、愛猫ウルくんをお迎え。【写真】亡くなる2日前の様子ウルくんは、初めての猫ライフを送るミントさんに猫の愛くるしさや命の尊さを教え、20歳の誕生日を目前にした2026年2月8日、天国へ旅立った。一目惚れしたソマリを迎えて“初の猫飼い“に愛犬シオンくんと暮らしていたミントさん。ある日、動物病院を受