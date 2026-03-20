織田信長は戦に強かっただけでなく、楽市楽座など、商業の規制緩和を進めたことでも知られる。立命館アジア太平洋大学（APU）前学長の出口治明さんは「当時は粗悪な“びた銭”が流通していたが、信長は金銀との交換価値を認めた」という――。※本稿は、出口治明『日本史の極意』（SB新書）の一部を再編集したものです。■チャイナマネーが日本を変えた「永楽通宝」をあしらった織田信長の旗印（画像＝ Kazusanosuke／CC-BY-SA-3.0