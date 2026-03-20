1988年、男闘呼組は映画『ロックよ、静かに流れよ』で初主演を果たした。不良高校生バンドを演じた4人のリアルな演技は高く評価され、日本アカデミー賞話題賞など数々の賞を受賞。この映画をきっかけに、男闘呼組は“普通のアイドル”とは違う道を歩み始める。メンバーが語る、グループ覚醒の瞬間とは。 【画像】2020年、27年ぶりに実現した男闘呼組メンバーのスタジオでのセッション 『人生はとんとん&