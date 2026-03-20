＜フォーティネット・ファウンダーズカップ初日◇18日◇シャロン・ハイツG＆CC（カリフォルニア州）◇6542ヤード・パー72＞米本土初戦に臨んだ原英莉花は、いきなりボギーが先行する展開となったが、それでも「一応60台だったけど」と振り返るようにスコアをまとめた。5バーディ・2ボギーの「69」。首位とは6打差の3アンダー・12位タイと上々のスタートを切った。【写真】健康的な小麦色JK時代の原英莉花7位タイにつけた西郷真