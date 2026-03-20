すみれさんの素敵なショットと愛車に注目集まるモデルのすみれさんが2026年2月14日、自身のインスタグラムを更新し、スキー場でのリラックスしたひとときを公開しました。動画には愛車と並んだ大胆な姿も収められており、投稿直後から大きな話題となっています。すみれさんは、「Send this to someone you want to go on a Japan ski trip with（日本のスキー旅行に一緒に行きたい人に送って）」とコメントを添え、日本でのス