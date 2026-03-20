＼３月２８日(土) 午後４時放送！／ 井之脇海＆金子大地 W主演！ アラサー男子たちの“晩活”ドラマが帰ってきた！ 新たに撮り下ろしたキービジュアル解禁＆新キャスト・菅原大吉の出演が決定！ さらに、Podcast「みんなの晩餐ブルース」の配信も！ テレ東では、３月28日(土)午後４時から「晩餐ブルース Special」を放送することが決定いたしました