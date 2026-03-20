2026年度の「ラジオ英会話」は、ダイアログが大きくリニューアル。「リアルなシチュエーション」と「生きたフレーズ」の丸覚えしたくなるダイアログへと生まれ変わります。講師の大西泰斗先生に、新年度のポイントを教えていただきました。 皆さんこんにちは。「ラジオ英会話」講師の大西泰斗です。今年度のテーマは「英会話の教科書」。「ラジオ英会話」は内容を一新します。リアルなダイアログだから英