１９日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比５２４．８４ポイント（２．０２％）安の２５５００．５８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１３９．６２ポイント（１．５８％）安の８６９５．８８ポイントと４日ぶりに反落した。売買代金は３０６２億１３５０万香港ドル（約６兆２３７５億円）に拡大している（１８日は２４０３億７３９０万香港ドル）。投資家のリス