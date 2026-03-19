お笑いタレント小籔千豊（52）が、18日放送のテレビ朝日系「かまいガチ」（水曜後11・15）に出演し、吉本新喜劇の先輩芸人のエピソードを明かした。エピソードトークに、真偽不明なうわさ話を途中から盛り込む「ここからは聞いた話なんやけど…」に参加。小藪は、新喜劇の池乃めだかについて語った。めだかといえば、149センチという低身長をネタに、唯一無二の笑いを提供する大ベテラン。一方で苦労人として知られ、家庭の