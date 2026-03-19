お笑いタレント小籔千豊（52）が、18日放送のテレビ朝日系「かまいガチ」（水曜後11・15）に出演し、吉本新喜劇の先輩芸人のエピソードを明かした。

エピソードトークに、真偽不明なうわさ話を途中から盛り込む「ここからは聞いた話なんやけど…」に参加。小藪は、新喜劇の池乃めだかについて語った。

めだかといえば、149センチという低身長をネタに、唯一無二の笑いを提供する大ベテラン。一方で苦労人として知られ、家庭の事情で、中学生のころから一人暮らしをしていたという。小藪は「尊敬している」といい、「仲良し。友達とか言ってくれたりして」と関係性を明かした。

その上で、小藪は「ここからは聞いた話やねんけど」と前置きし、トークを継続。めだかは苦労の末、妻と2人の愛娘に囲まれる幸せな家庭を持ったという。「小さい娘さんの時に、めだかさんがお風呂に入れていた。上がって頭ふこうとしたら、わ〜言って逃げるノリみたいなのが、姉妹にはやって」。そこで今度は、妻が逃げ回る娘2人にタオルを持って待ち構え、捕まえるようにしていたという。

「ある時、奥さんがバーって（タオルを広げて）やったら、めだかさんが“わしや、わしや”ってなった。3回くらい聞いているけど、俺もうそやと思う」。スタジオは笑いに包まれ、「かまいたち濱家隆一は「まんま新喜劇でできそうな感じ」と話していた。