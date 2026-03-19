【モデルプレス＝2026/03/19】King ＆ Princeの永瀬廉が、3月21日放送の日本テレビ系「Google Pixel presents ANOTHER SKY」（アナザースカイ／毎週土曜23時〜）にゲスト出演する。青春時代を過ごし、アイドル人生のスタートを切った大阪を巡る。【写真】キンプリ永瀬廉＆なにわ西畑大吾、近距離で見つめ合う◆永瀬廉、大阪松竹座など“関西ジュニアの聖地”へ同番組は「忘れられない、空がある。」というコンセプトのもと、ゲスト