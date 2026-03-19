【モデルプレス＝2026/03/19】30年に渡りティーンに特化したマーケティング＆プロモーション支援を提供する株式会社アイ・エヌ・ジーが、「2026年春！高校生春の最新トレンド」全15項目を発表した。【写真】高校生最新トレンドランキング◆今流行っている言葉は？1位 ◯◯で滅 （14.5%）2位 めろい （10.9%）3位 好きすぎて滅 （9.5%）4位 しゃばい （2.7%）4位 爆裂 （2.7%）6位 ◯◯で今これ （2.3%）6位 ◯◯界隈 （2.3%）6位