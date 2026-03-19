レスリング女子57キロ級で、24年パリ五輪同53キロ級王者の藤波朱理（22＝日体大）が19日、自身のインスタグラムで4月のアジア選手権（同6日開幕、キルギス・ビシュケク）を欠場すると発表した。父・俊一コーチによると、先月に右足首を痛めたため、大事を取るという。藤波はインスタグラムで「ケガの影響により、4月のアジア選手権を欠場します。より自分自身と向き合い、明治杯、その先のアジア競技大会で自分のレスリングが